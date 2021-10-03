مال وأعمال

بريطانيا تعتزم إلغاء شرط الحجر الصحي الفندقي لعشرات الدول

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

– ذكرت صحيفة صنداي تليجراف، أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون سيضيف في وقت لاحق من هذا الأسبوع عددا آخر من الدول لقائمة السفر دون الحاجة للبقاء عند العودة في حجر صحي فندقي قائلة إنه سيتم تقليص “القائمة الحمراء” البريطانية للدول عالية الخطورة من 54 إلى تسع دول.

وقالت الصحيفة، إن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل القادمين من دول مثل جنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا لن يضطروا بعد الآن إلى البقاء في الحجر الصحي في فندق مخصص لذلك من قبل الحكومة لمدة عشرة أيام عندما يصلون إلى بريطانيا في وقت لاحق في أكتوبر.

ومن المقرر الإعلان عن هذه التغييرات يوم الخميس، ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة في الحجوزات مما يعزز شركات الطيران وشركات السياحة التي لحقت بها أضرار كبيرة خلال جائحة كورونا.

وتكلف سياسة الحجر الصحي الفندقي البريطانية للدول عالية الخطورة 2285 جنيها إسترلينيا (3،095 دولارا) لكل شخص بالغ، مما يعرقل حركة السفر.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تعتزم إلغاء شرط الحجر الصحي الفندقي لعشرات الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا