عمومية مصر لصناعة الكيماويات تقرر توزيع أرباحا بقيمة 73.1 مليون جنيه على المساهمين

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رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات في جلستها المنعقدة الخميس الماضي على حساب توزيع الأرباح عن العام المالي 2020/2024 المقترح من مجلس إدارة الشركة.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن حصة المساهمين المقرر توزيعها تبلغ 73.125 مليون جنيه بعائد على السهم واحد جنيه.
ووفقا للبيان، يصرف العائد على دفعتين 50 قرشا في 28 أكتوبر الجاري والدفعة الثانية في نهاية ديسمبر القادم.
وسجلت مصر لصناعة الكيماويات صافي ربح بلغ 133.1 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 63.7 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 480.6 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 365.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
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