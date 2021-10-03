البورصة تتجاهل مبيعات المؤسسات وتصعد 0.54% بداية التعاملات

رنا ممدوح _ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.54%، ليتداول عند مستوى 10573 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.77%، ليتداول عند مستوى 42.99 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.97% و 0.75% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 55.361 مليون جنيه، على 118 شركة من خلال 2.246 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية لعدد 12.181 مليون سهم بقيمة 8.527 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 29 شركة مقابل تراجع شركة واحدة بينما لم تتغير أسعار 90.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 2.170 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 701.9 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.297 مليون جنيه، مقابل 595.422 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.881 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 12.143 مليون جنيه، مقابل 9.262 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.153 1.237 7.29 المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر 0.947 1.014 7.07 مصر بني سويف للأسمنت 27.04 28.85 6.69 شركة النصر للأعمال المدنية 36.66 38.73 5.65 الشمس للإسكان والتعمير 12.48 13.04 4.49

الأسهم الأكثر انخفاضا