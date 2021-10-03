رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، في جلسته المنعقدة أمس على قرار تعيين عصام صادق محمد صادق رئيسا غير تنفيذيا لمجلس الإدارة. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس قرر تعيين باسم محمد عبد الله عبد الحميد الرئيس التنفيذي للشركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممفيس للأدوية تعين عصام صادق رئيسا غير تنفيذيا لمجلس الإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.