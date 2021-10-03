سي ان بي سي: المصرية للاتصالات بصدد العودة لأسواق الدين العالمية لأول مرة منذ 2018 لجمع 500 مليون دولار

قالت مصادر مصرفية لسي ان بي سي عربية، إن الشركة المصرية للاتصالات، المدرجة في البورصة المصرية، تخطط للعودة لأسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ 2018 لجمع نحو 500 مليون دولار من خلال قرض مشترك.

مصادر: الشركة تعين بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق لترتيب القرض

وأضافت المصادر، أن الشركة عينت بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق لترتيب القرض المزمع الحصول عليه والذي من المتوقع أن تبلغ مدته 6 سنوات.

وبحسب ما علمته CNBC عربية فإن القرض الذي ستحصل عليه الشركة سيعطي البنوك هامشا بنحو 325 نقطة أساس فوق سعر الليبور الأمريكي.

ومن المتوقع أن يُستخدم القرض بهدف تمويل ديون قصيرة الأجل للشركة بالإضافة إلى الإنفاق الرأسمالي.