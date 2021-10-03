السعودية المصرية تحقق 750 مليون جنيه مبيعات في مشروع بلوڤير بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _حققت الشركة السعودية المصرية للتعمير «سيكون» مبيعات تعاقدية بقيمة 750 مليون جنيه بمشروع «بلوڤير» الذي تنفذه في العاصمة الإدارية الجديدة، تمثل نحو 75% من مستهدف مبيعات المشروع خلال العام الجاري، وفق المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لتخطي القيمة المستهدفة خلال الربع الأخير. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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