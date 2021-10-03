ذا لاند ديفلوبرز تستهدف تعاقدات بقيمة 400 مليون جنيه في مشروعيها السكني والتجاري

بكر بهجت _ تخطط شركة ذا لاند ديفلوبرز لتحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 400 مليون جنيه، خلال الأشهر المقبلة، بمشروعيها أرمونيا السكني وأرمونيا ووك التجاري، اللذين يقامان في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أشرف الصافوري الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة، مشيرًا إلى أن المبيعات المحققة حتى الآن تقدر بنحو 2 مليار جنيه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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