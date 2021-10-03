تطوير مصر تسلم 1200 وحدة في المونت جلالة وفوكا باي بنهاية العام الجاري

بكر بهجت _ تعتزم شركة تطوير مصر تسليم نحو 2000 وحدة في 3 مشروعات خلال العام المقبل، بما يمثل زيادة نسبتها 66% عن خطة التسليمات التي يجري تنفيذها العام الجاري والتي تتضمن 1200 وحدة، وفق الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن المشروعات الثلاثة التي سيتم التسليم بها في 2022 هي المونت جلالة بالعين السخنة وفوكا باي بالساحل الشمالي وبلومفيلدز في مدينة مستقبل سيتي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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