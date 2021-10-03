صندوق تنمية الصادرات يصدر 338 شهادة سداد فوري للمصدرين بقيمة 874.8 مليون جنيه

أصدر صندوق تنمية الصادرات 338 شهادة لعدد 456 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 874.8 مليون جنيه وبصافي 785.5 مليون جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1634 شركة.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

ولفت البيان إلى أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.