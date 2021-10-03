بنك QNB الأهلي يطلق بطاقة VISA Signature الائتمانية لكبار العملاء

دوت الخليج – أعلن بنك قطر الوطني الأهلي عن إطلاق بطاقة VISA Signature الائتمانية، المخصصة لكبار العملاء من فئة “أوائل QNB”، والتي يتم تخصيص مستشار شخصي لها.

وأوضح البنك في بيان اليوم، أنه يتم منح حاملي هذه البطاقة باقة متنوعة من المزايا والخدمات حيث يمنحهم حق استرداد نقدي “كاش باك” بنسبة 10% على معاملاتهم الشرائية عبر الانترنت كل ربع سنة، بالإضافة إلى منح 100,000 نقطة ضمن “برنامج ولاء العملاء” مع أول معاملة تتم بالبطاقة خلال شهرين من تاريخ إصدارها.

وقال طارق فايد، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال ببنك QNB الأهلي، إن التكنولوجيا المالية تشهد تطورا غير مسبوقا في السوق المحلي، حيث أصبحت المدفوعات الإلكترونية هي أفضل بديل للمدفوعات النقدية التقليدية.

وأضاف: “انطلاقا من رغبتنا في توفير حلول البطاقات المبتكرة التي تلبي احتياجات شريحة كبار العملاء في QNBالأهلي، فقد تعاون البنك مع مؤسسة VISA العالمية في إطلاق بطاقة VISA Signature الائتمانية، والتي تمنح كبار العملاء باقة من الخدمات والمزايا التي تناسب نمط حياتهم وتسّهل معاملاتهم المالية اليومية.

وتابع فايد أن إطلاق البطاقة الجديدة يأتي سعيًا من البنك للتوسع في محفظة البطاقات الائتمانية التي يقدمها لعملائه وزيادة حصته السوقية من سوق بطاقات الائتمان في مصر.

وأكد أن التعاون المتواصل مع VISA، أثمر خلال الفترة الأخيرة عن إطلاق أسورة الدفع الالكترونية اللاتلامسية المدفوعة مقدمًا والتي تمثل أحدث وسائل الدفع الإلكتروني، وتلقى قبولًا كبيرًا في انحاء العالم خاصة من الشباب، كما أنها تواكب تطلعات جيل الألفية الثالثة الذي تمثل التكنولوجيا جزءًا رئيسيًا من أنشطته اليومية، وذلك بالإضافة إلى خدمة Scan to Pay لقبول المدفوعات عبر QR code من خلال الهواتف الذكية.

من جانبها، أكدت ملك البابا، المدير العام لفيزا مصر، حرص فيزا الدائم على تزويد عملائها بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البطاقات الائتمانية وتقنيات المدفوعات بشكل عام.

وأضافت أن هذه البطاقات الجديدة تعزز ريادة الشركة في عالم المدفوعات وترسخ وجودها كشريك يعتمد عليه بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية في مصر وتمكينها من خدمة عملائها وتزويدهم بالمزايا والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.