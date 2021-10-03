عماد حلمي: زيادات إضافية مرتقبة في أسعار السيارات بسبب أزمات التصنيع

شاهندة إبراهيم _ تعتزم شركة داينامكس للتوزيع وكلاء فيات وفيات بروفيشنال التجارية وألفا روميو في السوق المحلية، إقرار زيادات سعرية إضافية خلال الفترة القادمة بفعل الأزمات الطاحنة التي منيت بها صناعة السيارات عالميًّا، إلى جانب الرفع الذي بات بشكل منتظم من المصنعين، فضلًا عن أن جميع التكهنات تشير إلى ارتفاع جماعي لأسعار المركبات المتواجدة في مصر. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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