شاهندة إبراهيم _ قال المهندس باسم عشماوي، مدير عام مجموعة عز العرب وكلاء العلامات التجارية الفاخرة فولفو وآستون مارتون ودي إس ومرسيدس وجيب في السوق المحلية، إنه من المحتمل تحريك أسعار السيارات التي تقود شركته عملياتها في مصر خلال الفترة القادمة ولكن في نطاق ضيق، بحيث تصل نسبة الزيادة إلى 2 أو 3% من القيمة الإجمالية للمركبة في نهاية أكتوبر المقبل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة عز العرب: زيادة طفيفة للأسعار مع تقديم موديلات 2022.. نهاية أكتوبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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