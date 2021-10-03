عمرو سليمان: زيادات مرتقبة تنال من سيارات BYD وميكروياص كينج لونج

شاهندة إبراهيم _ أوضح عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء لادا وبي واي دي ومنتج ميكروباص كينج لونج، أن الزيادات التي شهدتها أسعار العلامة الصينية BYD F3 موديل 2022 المجمعة محليًّا الفترة الماضية، جاءت بدعم من زيادة تكلفة الخامات عالميًّا بوتيرة سريعة ومن بينها الحديد والألومنيوم والنحاس. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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