البرج سكان يستهدف افتتاح فرعين خلال النصف الأول من 2022 باستثمارات 80 مليون جنيه

إسلام فضل _ قال أحمد وفائي مدير معامل البرج سكان، إننا نستهدف إنشاء فرعين خلال النصف الأول من عام 2022 في منطقة السادس من أكتوبر والهرم بتكلفة استثمارية في حدود 70-80 مليون جنيه.

وأضاف وفائي علي هامش مؤتمر للبرج، ردًا علي سؤال جريدة “دوت الخليج”، أن الشركة حصلت علي أماكن الفروع، مشيرًا إلي أن خطتنا خلال الفترات الحالية التوسع في القاهرة الكبرى بشكل كامل، ثم التوجة إلي الصعيد والعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر أن معامل البرج لديها 3 فروع حتي الأن في المهندسين وشبرا ومصر الجديدة بحجم استثمارات يبلغ 100 مليون جنيه.

وأوضح أن البرج سكان لديها خطة منذ بدايه تفشي فيروس كورونا المستجد علي تقليل وقت العملاء في الفروع، كما قدمنا منذ بدايه الفيروس خدمة الزيارة المنزلية.

ومن جانبها قالت هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة IDH، إننا نعتبر السوق المصرية أكبر سوق أستراتيجي في المنطقة خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن الشركة لديها أهتمام كبير بالخدمات التي نقدمها.

وأشارت إلي أن الشركة قامت بافتتاح 14 فرعًا خلال النصف الأول من العام الجاري، لأفتة إلي أننا نستهدف افتتاح 30-35 فرعًا سنويًا.