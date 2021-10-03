ضامن وجيمناي توقعان عقد شراكة لدعم خدمات السداد الإلكتروني

إسلام فضل _ وقعت شركتي “ضامن” لتقديم حلول الدفع الإلكتروني وشركة جيمناي لخدمات الشحن عقد شراكة لتسهيل خدمات السداد الإلكتروني وتوفير طرق دفع متعددة.

وتم توقيع الشراكة بين كلاٍ من تامر الحسيني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن، وشريف امين المدير العام لشركة جيمناي.

وأكد تامر الحسينى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن في بيان صادر اليوم الأحد، أن الشراكة تمت مع شركة واعدة في مجال خدمات الشحن وهي شركة جيمناي، ونهدف إلي تيسير الوصول لعملائنا في كل مكان وكذلك تيسير طرق السداد المختلفة “.

ومن جانبه قال شريف امين المدير العام لشركة جيمناي، إن شركته تهدف بهذه الشراكة إلي زيادة عدد مسؤلى الشحن والتحصيل وكذلك زيادة نقاط البيع (pos)تيسيرا على عملائها، وإتاحة خدمات السداد الإلكتروني باستخدام تطبيق ضامن ووصولة المنازل وبالتالي زيادة شريحة العملاء وتحقيق ارباح للطرفين.

وأوضح أن الشراكة تتضمن استخدام ماكينات ضامن التي تقبل السداد نقداً او بالبطاقات البنكية تسهيلا على عملائها واتاحة خدمة السداد الإلكتروني من خلال الوصول للمنازل وذلك عن طريق توزيع الماكينات على مندوبي جيمناى وتيسيرا على العملاء سيتم استخدام كافة خدمات السداد الإلكتروني والشحن باستخدام تطبيق ضامن على ان يتم اضافة شركة ضامن بالرسالة النصية التي ترسلها شركة جيمناي لعملائها تشمل بيانات ومواعيد التسليم وكذلك توافر خدمات ضامن حتى نتيح للعملاء السداد من منازلهم .

وتمتلك ضامن أكثر من 23 فرعا على مستوى محافظات مصر، وتقدم ما يزيد عن 500 خدمة دفع وتحصيل إلكتروني عبر منصة ضامن للمدفوعات، وتهدف للعمل مع أكثر من 100 ألف تاجر على مستوى الجمهورية بنهاية العام، كما تسعى إلى التجديد والابتكار في الصناعات التكنولوجية لتقديم حلول تقنية وحلول مصرفية تخدم المجتمع.