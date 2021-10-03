زووم كار لحلول التنقل الذكي تبدأ نشاطها في مصر

شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة زووم كار اليوم، عن توسع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط لتشمل مصر بخدماتها الاستثنائية، ولإرساء دعائم تواجدها بتلك السوق الواعدة، تم تعيين هاني علم نائبا لرئيس مجلس الإدارة ومديرا إقليميا.

وتقدم “زووم كار” خدمات السيارات بالأسواق النامية وأضخم شركة للمركبات ذاتية القيادة بالسوق الهندية، وفقا لبيان الشركة.

وتعليقا على توسعها الدولي وتنصيبها لمدير إقليمي جديد لمباشرة أعمالها في مصر، صرح المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زووم كار– جريج موران – قائلا: “في زووم كار، دائما ما يرتكز اهتمامنا على التنقل الشخصي، واليوم هو التوقيت المثالي للتوسع دوليا”.

وتابع: أعطتنا جائحة كورونا، فرصة سانحة للتعرف بشكل أوضح على رغبات عملائنا واكتساب حصص جديدة بالأسواق، فنظرا للإغلاق الكلي والجزئي الذي تعرض له العالم، يرغب الأفراد اليوم في استعادة حياتهم الاجتماعية مرة أخرى بالتنزهة والسفر.

وأضاف موران: “تمتلك مصر معدلات منخفضة من مالكي السيارات، وعدد أكبر بل ومتزايد من الراغبين في التنقل بحرية وبأسعار مناسبة، الأمر الذي يفتح لنا في زووم كار آفاق كبيرة وجديدة، ويسعدنا انضمام هاني علما لفريق عملنا كمدير إقليمي لمصر، ونتطلع إلى تعظيم الاستفادة من خبراته للتوسع بأعمالنا وبناء شراكات مثمرة، وذلك لأن مصر ستعد نقطة الإنطلاق نحو دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

ومن جانبه، عقب هاني عُلما نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لمصر قائلا: “يشرفني الانضمام إلى زووم كار في تلك المرحلة الحيوية من تاريخها، والتي تبشر بنمو أعمالها في الإقليم بأسره، ودائما ما أشعر بالشغف نحو مساندة الشركات التي تنعم بالأثر المجتمعي والإيجابي لبناء مستقبل أفضل لأعمالها”.

وأضاف: أتطلع قدماً إلى تطويع خبراتي والعمل عن كثب مع فريق عمل الشركة لترسيخ دعائم نشاط زووم كار وتعزيز مكانتها بالسوق المصرية.