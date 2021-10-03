خالد سعد: قرار زيادة أسعار السيارات مرهون بمصروفات الشحن

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية وكلاء بريليانس وميكروباص جنباي، إن سوق السيارات المصرية ستواصل معاناتها وسط تداعيات الوباء الفيروسي الذي أحدث عجزًا جسيمًا في الرقائق الإلكترونية ترتب عليه خلل كارثي في الصناعة عالميًّا، فضلًا عن أزمات الشحن التي تضاعفت مصاريفها لمستويات قياسية، ومن ثم شح المعروض من المركبات لنصل إلى حلقة ارتفاع الأسعار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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