حسين مصطفى: حلول المعوقات الطارئة لصناعة السيارات تحتاج إلى 18 شهرا

شاهندة إبراهيم – قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إنه لا يتوقع انتهاء موجة الارتفاعات السعرية التي باتت بشكل شبه يومي تقريبًا، معلنًا في هذا الصدد عن أمله بأن تنتهي هذه الموجة في منتصف العام القادم. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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