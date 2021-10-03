مال وأعمال

علاء السبع: زيادات أسعار السيارات الحالية ليست الأخيرة.. وانكسارها منتصف 2022 أفضل سيناريو

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شاهندة إبراهيم _ أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة «السبع» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، على أن سلسلة الزيادات السعرية المفروضة حاليًا من قبل الشركات لم تنته بعد وهذا ليس آخرها وفقًا لتعبيره، فضلًا عن أن من المتوقع استمرارها لفترة طويلة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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