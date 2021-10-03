شاهندة إبراهيم _ أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة «السبع» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، على أن سلسلة الزيادات السعرية المفروضة حاليًا من قبل الشركات لم تنته بعد وهذا ليس آخرها وفقًا لتعبيره، فضلًا عن أن من المتوقع استمرارها لفترة طويلة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاء السبع: زيادات أسعار السيارات الحالية ليست الأخيرة.. وانكسارها منتصف 2022 أفضل سيناريو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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