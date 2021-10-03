ملف.. سوق السيارات على أعتاب موجة ارتفاعات سعرية جديدة

شاهندة إبراهيم _ شهدت سوق السيارات المصرية موجة ارتفاعات سعرية بوتيرة سريعة خلال الفترة الماضية، وأعلن عدد كبير من الوكلاء المحليين عن إقرارهم زيادات وسط نقص المعروض بفعل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تغذيها تداعيات الوباء العالمي كورونا.. إذ ألقت بظلال من الشك على سرعة تعافي الصناعة عالميًّا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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