سوق الأسهم السعودية تغلق على تراجع.. وإس.تي.سي سلوشنز يسيطر على 25% من السيولة

وكالات _ أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد في المنطقة الحمراء بعد 5 جلسات من المكاسب، مع تراجع أسهم الاتصالات والمواد الاساسية وكذلك البنوك.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11453 نقطة بتراجع 42 نقطة او ما يعادل 0.4 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.4 مليار ريال، وتركزت ربع السيولة على الوافد الجديد “إس.تي.سي سلوشنز” والتي بلغت 2.18 مليار ريال، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 182.6 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة ما يزيد عن 379.3 ألف صفقة.

ودعم من تراجع السوق اليوم انخفاض أسهم “إس تي سي” 3.3 في المائة، ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة نهاية الاسبوع الماضي عن تلقيها خطاباً من صندوق الاستثمارات العامة بشأن دراسة بيع جزء من أسهمه في الشركة مع الاحتفاظ بحصة أغلبية تزيد عن 50 في المائة.

كذلك تراجعت أسهم سبكيم بأكثر من 4 في المائة، بينما تراجعت أسهم سابك بنحو 1.3 في المائة، ليغلق سهم الشركة عند 125.8 ريال.

في حين أعلن المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات عن اتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم أكوا باور، حيث تمت تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات بنحو 248 مرة، وبمجموع طلبات مقدمة قيمتها تخطت 1.1 تريليون ريال.

إلى ذلك، صعدت أسهم 57 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم “سلوشنز” على مكاسب تجاوزت 11 في المائة في ثاني جلساته في السوق الرئيسية.

كذلك ارتفعت أسهم نسيج 6.1 في المائة، بينما صعدت أسهم سيرا والتموين بنسب 5و 4 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 127 شركة، تصدرها سهم سبكيم والمجموعة السعودية بنسب تراجع 4 و3.8 في المائة، كذلك تراجعت أسهم عسير و “ام آي اس” وبوبا العربية وكذلك كيان بنسب تجاوزت 2 في المائة.