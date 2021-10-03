الرئيس الإقليمي للشركة: استثمارات شنايدر إليكتريك في مصر وصلت إلى 300 مليون يورو

إسلام فضل _ كشف المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، المتخصصة في مجالات حلول وإدارة وتوزيع وإنتاج الطاقة، عن بلوغ حجم الاستثمارات الجديدة في السوق المصرية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن لنحو 2 إلى 3 ملايين يورو ما يعادل نحو 54.69 مليون جنيه، حيث تم ضخ تلك الاستثمارات في خطوط إنتاج جديدة للشركة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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