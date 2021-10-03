رنا ممدوح _ قلصت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية حصتها في شركة المنصورة للدواجن لتصبح 3.14% بدلا من 7.0966%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار باعت 16.064 مليون سهم مقابل 30.040 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 1.8699 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بنك العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 10.01% وبياناتهم كالآتي: – – على محجوب 4.5125% – عبد اللطيف محجوب 1.5697% – جمال محجوب 0.788%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تارجيت للاستثمار تقلص حصتها في المنصورة للدواجن إلى 3.14% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.