البورصة تتراجع 1.43% ختام التعاملات وسهم CIB يفقد أكثر من 2%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وفقد المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 1.43%، وأغلق عند مستوى 10366 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 2.02%، وأغلق عند مستوى 41.8 جنيه.

وهوى كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.64% و 1.53% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.186.709 مليار جنيه، على 195 شركة من خلال 36.163 الف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 96 شركة مقابل ارتفاع 23 بينما لم تتغير أسعار 76.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 7.972 مليون جنيه، منها 7.587 مليون جنيه للمؤسسات، و384.493 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 22.394 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 42.178 مليون جنيه، مقابل 19.784 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 30.367 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 104.042 مليون جنيه، مقابل 73.675 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % مصر بني سويف للأسمنت 27.04 29.53 9.21 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.153 1.234 7.03 الشمس للإسكان والتعمير 12.48 13.16 5.45 مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية 1.766 1.853 4.93 المتحدة للإسكان والتعمير 4.86 5.03 3.5

الأسهم الأكثر انخفاضا