- 1/3
- 2/3
- 3/3
العربية نت _ ذكرت أربعة مصادر مطلعة، أن حكومة الإمارات من المتوقع أن تبدأ تسويق أول سنداتها الاتحادية المقومة بالدولار في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.
ولم يسبق لحكومة الإمارات أن أصدرت سندات من قبل، غير أن بعضا من إماراتها السبع أقدم على هذه الخطوة ومنها العاصمة أبوظبي والمركز المالي دبي، بحسب “”.
وقال اثنان من المصادر إن من البنوك التي تقدم المشورة للحكومة بشأن إصدار السندات سيتي وإتش.إس.بي.سي وأبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارتدرد وبانك أوف أمريكا سيكيوريتيز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تخطط لبدء تسويق أول إصدار من السندات الدولارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.