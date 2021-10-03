مال وأعمال

الإمارات تخطط لبدء تسويق أول إصدار من السندات الدولارية

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العربية نت _ ذكرت أربعة مصادر مطلعة، أن حكومة الإمارات من المتوقع أن تبدأ تسويق أول سنداتها الاتحادية المقومة بالدولار في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.

ولم يسبق لحكومة الإمارات أن أصدرت سندات من قبل، غير أن بعضا من إماراتها السبع أقدم على هذه الخطوة ومنها العاصمة أبوظبي والمركز المالي دبي، بحسب “”.

وقال اثنان من المصادر إن من البنوك التي تقدم المشورة للحكومة بشأن إصدار السندات سيتي وإتش.إس.بي.سي وأبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارتدرد وبانك أوف أمريكا سيكيوريتيز.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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