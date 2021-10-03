السيسي يتلقى رسالة خطية من رئيس الاتحاد الإفريقي تشيسيكيدي

دوت الخليج – تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رسالة خطية من الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والمندوب الكونغولي الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وتشيباسو مفوادي، القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن السفير الكونغولي نقل رسالة إلى الرئيس من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التي تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي؛ استنادا إلى الخبرة المصرية العريضة في إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الإفريقية.

كما تضمنت الرسالة الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من جانبه نقل تحياته إلى نظيره الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي، مشيدا بالجهود الدؤوبة للكونغو الديمقراطية في إطار رئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وأكد استمرار مصر في مساندة الجانب الكونغولي للاضطلاع بالمسئولية الهامة لقيادة العمل الإفريقي المشترك خلال العام الحالي، وكذلك علي مستوي العلاقات الثنائية بين البلدين؛ امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تمثل “نموذجا للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الإفريقية”.

وشهد اللقاء التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة القارية، والتي تمثل أولوية على أجندة الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية.