الأجانب يسجلون 1.4 مليار ريال صافي مشتريات بالأسهم السعودية في سبتمبر

العربية دوت نت – حقق المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسي، صافي مشتريات بلغ نحو 1.44 مليار ريال خلال شهر سبتمبر الماضي، بدعم من صافي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين بنحو 1.76 مليار ريال خلال الشهر الماضي.

وبحسب بيانات “تداول السعودية”، اليوم الأحد، فإن مجموع قيم عمليات شراء المستثمرين الأجانب خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغ 16.37 مليار ريال تمثل ما نسبته 11.07% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 14.93 مليار ريال تمثل ما نسبته 10.10% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الأجنبي” فقد شكّلت ما نسبته 2.97% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 سبتمبر 2021، بانخفاض نسبته 0.01% مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وتتوزع تعاملات المستثمرين الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين المؤهلين نحو 14.39 مليار ريال في سبتمبر الماضي، مقابل إجمالي مبيعات نحو 12.62 مليار ريال في سبتمبر الماضي.

وخالف المستثمرون السعوديون والخليجيون اتجاه الأجانب وسجلوا صافي مبيعات نحو 1.34 مليار ريال، و97.98 مليون ريال على التوالي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر السعودي” خلال سبتمبر الماضي 129.89 مليار ريال تمثل ما نسبته 87.85% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 131.23 مليار ريال تمثل ما نسبته 88.75% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر السعودي” فقد شكّلت ما نسبته 96.52% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 سبتمبر 2021، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” 1.60 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي تمثل ما نسبته 1.09 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.70 مليار ريال تمثل ما نسبته 1.15% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” فقد شكّلت ما نسبته 0.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 سبتمبر 2021، بانخفاض نسبته 0.004% مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر سبتمبر 2021 نحو 147.86 مليار ريال، بانخفاض نسبته 4.05% مقارنة بالشهر السابق له، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 10.07 تريليون ريال بنهاية سبتمبر الماضي، بارتفاع نسبته 2.46 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي.