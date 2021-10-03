شركة ADQ تستحوذ على 50% من التزام لإدارة الأصول

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العربية دوت نت – قالت الشركة العالمية القابضة، إنها عقدت اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة القابضة “ADQ” بقيمة 111.6 مليون درهم (30.4 مليون دولار).
وأضافت “العالمية”، في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأحد، أنه بموجب الاتفاقية ستحصل “القابضة” على 50% من شركة “التزام للإدارة الأصول” المملوكة بالكامل للعالمية القابضة، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة ومساهمة نقدية إجمالية بقيمة 111.6 مليون درهم.
وبحسب البيان، تأسست مجموعة التزام عام 2009، وتعتبر من الشركات المتخصصة في إدارة الأول في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها شركة تعتمد على التكنولوجيا وتركز على بيئة الأصول المبنية مع استثمارات كبيرة في إدارة المرافق والعقارات والطاقة والدعم التكنولوجي وتكنولوجيا البناء الذكية والتكنولوجيا التخزينية.
ودخلت العالمية القابضة في العديد من الصفقات هذا العام، حيث تضخمت أصولها إلى 58 مليار درهم (15.9 مليار دولار) في الربع الثاني، بزيادة 444% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما تضاعفت أسهم الشركة 4 مرات تقريباً خلال العام الماضي، مما يجعلها ثاني أكبر شركة مدرجة في الإمارات العربية المتحدة.
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