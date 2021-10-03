وزير قطاع الأعمال: برنامج الطروحات الحكومية لن يتأثر بملف ضريبة الأرباح الرأسمالية

سي إن بي سي – قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية لن يؤثر على الجدول الزمني الموضوع لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف توفيق، في اتصال هاتفي مع CNBC عربية، إن مقترح ضريبة الأرباح الرأسمالية قد جرى تقديمه بالفعل من قبل أطراف فاعلة في سوق المال المصرية بالوقت الحالي من بينهم الجمعية المصرية المالية، وهي جهة غير ربحية مستقلة، تضم كبار اللاعبين في السوق المحلية من شركات سمسرة ومستثمرين.

وأوضح الوزير أن الضريبة بصيغتها الحالية هي بديلة بالأساس لضريبة الدمغة، منوها إلى تحقيق الضريبة الجديدة للأرباح للمزيد من العدالة والشفافية بالنسبة للمستثمرين.

وملف ضريبة الأرباح أحد الملفات الشائكة التي تواجه سوق المال المصرية منذ سنوات؛ إذ جرى الإعلان عن الضريبة للمرة الأولى في 2015 قبل أن يجري تأجيلها عدة مرات.

وقبل أسابيع قليل، عاد الحديث مجددا عن الضريبة مع اقتراب موعد تطبيقها في مطلع العام الجاري وهو ما أكده وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في مقابلة مع CNBC عربية أواخر سبتمبر الماضي.

وشدد توفيق على التأييد الحكومي لوزارة المالية بشأن مقترح بدء تطبيق الضريبة في مطلع العام الجاري.

وتعتزم الحكومة المصرية تطبيق الضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة.

ولن يدفع المستثمرون الأجانب شيئا نظرا لأن القواعد الجديدة تلك لن تنطبق إلا على الأشخاص والشركات المقيمين في مصر.

وبشأن ملف تصفية الحديد والصلب، قال توفيق إن عملية تصفية شركة “الحديد والصلب” قد تصل إلى عامين، مشيرا إلى أن عرض الشركة الأوكرانية لتطوير الحديد والصلب لا يوجد به أي مستجدات.