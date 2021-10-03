بنك مصر يقدم خدمة حجز الدور بالفروع عبر تطبيق BM Online

دوت الخليج – أتاح بنك مصر لعملائه إمكانية حجز دور بالفروع من خلال تطبيق الموبايل البنكي، بما يوفر على العميل الوقت والسرعة في الحصول على الخدمات المصرفية في حالة الذهاب إلى الفرع، كما يمكن للعملاء تنفيذ جميع تعاملاتهم المصرفية أونلاين.

ونوه البنك، في بيان اليوم، إلى أن BM Online تتيح العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية “المتميزة”، التي تلبي احتياجات العملاء، ومنها: الاطلاع على الحسابات البنكية، وإدارة البطاقات الائتمانية والودائع والقروض، بالإضافة إلى التحويل بين حسابات العميل داخل البنك من خلال خطوات معدودة.

وتابع: كما تتيح إمكانية التحويل للحسابات الأخرى داخل البنك وخارجه، وإمكانية طلب إصدار أو إيقاف دفتر شيكات/ بطاقة خصم مباشر وغيرها من الخدمات التي تسهل على العملاء”.

وذكر البيان أن بنك مصر يحرص على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال عدة قنوات منها: انتشار شبكة فروعه، والتي تصل إلى أكثر من 700 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تواجده العالمي والإقليمي فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول).

وأشار البيان إلى أن البنك يستهدف خلال الفترة القادمة التواجد في كل من إيطاليا (ميلانو)، وكينيا (نيروبي)، بالإضافة إلى بعض الدول الإفريقية الأخرى، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.

وأضاف أن البنك يمتلك “شبكة متطورة” من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى أكثر من 4000 ماكينة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وغيرها من الخدمات.

وتابع: كما يتيح البنك لعملائه إمكانية التواصل معه على مدار الساعة من خلال صفحات بنك مصر الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما استخدم بنك مصر، ولأول مرة محليا، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة “Chat Bot المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني؛ وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وفق البيان.

وأضاف: “كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] وكذلك الرسائل النصية القصيرة SMS على رقم 01019888000، هذا إلى جانب خدمة الواتس آب بيزنس والتي توفر إمكانية تواصل العملاء مع البنك على مدار الساعة”.