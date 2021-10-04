السودان: مخزون الأدوية والوقود والقمح يوشك على النفاد

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سي إن بي سي – قال مجلس الوزراء السوداني، في بيان يوم الأحد، إن مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والوقود والقمح يوشك على النفاد بعد أن تسببت احتجاجات في إغلاق ميناء بورتسودان، وهو الميناء الرئيسي في شرقي البلاد.
وتظاهر محتجون من قبائل البجا بشرق السودان احتجاجا على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال المجلس إن قضية محتجي شرق البلاد “قضية عادلة” وأكد الحق في التعبير السلمي، ولكنه حذر من أن إغلاق ميناء بورتسودان والطرق الرئيسية التي تربط بين الشرق وبقية البلاد “يضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين”.
وتعهد المجلس في البيان بالعمل على إيجاد حل سياسي لقضايا شرق السودان ودعا المحتجين إلى بدء حوار مع الحكومة.
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