طيران الإمارات وكانتاس الأسترالية تمددان شراكتهما الأساسية 5 سنوات إضافية

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العربية نت _ مددت طيران الإمارات وشركة خطوط كانتس الجوية الأسترالية، شراكة للمساعدة في تعزيز تعافي السفر الدولي.
وتعتزم الشركتان الحصول على الموافقات الحالية من الجهات التنظيمية لتشغيل مشروع مشترك حتى مارس 2023.
وتسعى الشركتان إلى إعادة تفويض من الجهات التنظيمية المعنية، بما في ذلك لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية،
لاستمرار العناصر الأساسية للشراكة بما في ذلك تنسيق التسعير والجداول الزمنية والمبيعات والتسويق السياحي على الطرق المعتمدة حتى عام 2028.
وتتضمن الصفقة خيارا للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى بعد ذلك.
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