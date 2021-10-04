تجارة الخدمات في الصين تنمو 9.4% إلى 504.21 مليار دولار خلال 8 أشهر

شينخوا _ ارتفعت تجارة الخدمات في الصين بواقع 9.4 بالمئة على أساس سنوي لتتجاوز 3.27 تريليون يوان (حوالي 504.21 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وفق ما ذكرت وزارة التجارة أمس الأحد.

ومن بين الإجمالي، بلغت صادرات الخدمات ما يناهز 1.55 تريليون يوان، بزيادة 25.3 بالمئة على أساس سنوي، ووصلت واردات الخدمات إلى 1.72 تريليون يوان، بانخفاض 1.8 بالمئة على أساس سنوي.

وسجلت البلاد انخفاضا ملحوظا في عجز تجارة الخدمات خلال فترة يناير – أغسطس، حيث تجاوز نمو صادرات تجارة الخدمات نظيره للواردات بواقع 27.1 نقطة مئوية.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بلغ عجز تجارة الخدمات 171.67 مليار يوان، بانخفاض 515.62 مليار يوان عن ذات الفترة من العام المنصرم، حسبما أفادت بيانات وزارة التجارة.

لكن بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2019، انخفضت تجارة الخدمات بنسبة 8.4 بالمئة، مع ارتفاع صادرات الخدمات 22.6 بالمئة وانخفاض واردات الخدمات 25.4 بالمئة.

وفي شهر أغسطس وحده، بلغت تجارة الخدمات في البلاد 462.47 مليار يوان، بزيادة 24.8 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بين يناير وأغسطس لتصل إلى نحو 1.48 تريليون يوان، بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي. ومثل هذا الرقم 45.1 بالمئة من إجمالي تجارة الخدمات.

وزادت صادرات الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 16 بالمئة مقارنة مع العام الماضي إلى 803.82 مليار يوان، بما يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات الخدمات، بينما ارتفعت واردات الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 7.5 بالمئة إلى 671.6 مليار يوان.

وأوضحت الوزارة أن تجارة الخدمات واصلت انخفاضها.

وخلال فترة يناير- أغسطس، انخفضت تجارة خدمات السفر بنسبة 30.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 506.48 مليار يوان، حيث واصلت الدول حول العالم اتخاذ تدابير صارمة لتقييد حركة الناس عبر الحدود.

واتخذت الصين سلسلة من التدابير لتعزيز انفتاح صناعة الخدمات وتعهدت ببذل جهود أكبر لدفع انفتاح تجارة الخدمات إلى مستوى أعلى.