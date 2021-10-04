شركة Vortex energy تضخ 625 مليون يورو في ايجنس إنرجيا

رنا ممدوح _ أعلنت اليوم شركة Vortex energy المختصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس عن دخولها في اتفاق نهائي مع Ignis Energy holding – الشركة الإسبانية الأم لشركة Ignis Group للطاقة المتجددة.

بعد أنباء مفاوضات استحواذ هيرميس على حصة منها.. أهم 10 معلومات عن ايجنس إنرجيا الإسبانية

وأوضحت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن شركة Vortex energy ستقوم بضخ 625 مليون يورو في شركة Ignis من خلال صندوقها التابع IV Vortex energy والمستثمرين الشركاء، وذلك عن طريق سلسلة من عمليات ضخ رأس المال الخاضعة لشروط محددة والتي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

ووفقا للبيان، سيسمح ذلك لشركة ايجنس أن تمول خطط النمو الخاصة بها والتي سوف تدعم وفقا لذلك عملية تحولها الشامل إلى محطات للطاقة المتجددة المستقلة المتكاملة في إسبانيا ومناطق جغرافية أخرى.

وأوضحت أن مساهمة شركة Vortex energy في رأسمال شركة ايجنس ستسمح بأن تمتلك وتدير حصة متزايدة في المشاريع التي تقوم بتطويرها.

وأعرب انتونيو سييرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Ignis، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة Vortex energy حيث أن رؤيتهم تتماشي مع رؤيتنا وسوف تركز على ضمان نمو وتطور Ignis.

وتابع: نحن بالتاكيد متحمسون لبدء مرحلة نمو وتحول جديدة ستدعم توسع شركتنا.

ومن جانبه أوضح كريم موسى الرئيس التنفيذي لشركة Vortex energy ، أن شركة ايجنس تتميز بفريق عمل يحظى بخبرة استثنائية ويعمل على خطة طموحة لإنشاء محطات دولية مستقلة متكاملة للطاقة المتجددة في الأعوام القادمة، وستقوم الشركة بدعم انجس لتحقيق أهدافها لتقديم قيمة مضافة لمساهميها.

وذكرت المجموعة أن الصفقة تخضع لموافقة الجهات الرقابية والتنظيمية الإسبانية وتلبية شروط محددة مسبقا.

ووفقا للبيان، تم تقديم الخدمات الاستشارية لشركة Vortex energy من قبل كلا من santander و Royal Bank of canada كمستشار مالي و Watson farleyWailliams كمستشار قانوني، بينما قدم كلا من سيتي خدمات الاستشارات المالية و Cuatrecasas خدمات الاستشارات القانونية لشركة ايجنس.