رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.3%، ليتداول عند مستوى 10397 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.48% ، ليتداول عند مستوى 42 جنيه. وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.27% و 0.29% على الترتيب. وسجلت أحجام التداولات 74.706 مليون جنيه على 126 شركة من خلال 2.868 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 24 شركة مقابل تراجع 4 شركات بينما لم تتغير أسعار 96. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 6.610 مليون جنيه، منها 5.934 مليون جنيه للأفراد، و676.673 ألف جنيه للمؤسسات. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.398 مليون جنيه، منها 4.311 مليون جنيه للمؤسسات، و87.485 ألف جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.212 مليون جنيه، منها 1.297 مليون جنيه للأفراد، و914.488 ألف جنيه للمؤسسات. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك 8.14 8.82 8.35 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 30.99 33.33 7.55 مصر بني سويف للاسمنت 29.53 30.87 4.54 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.234 1.288 4.38 بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 5.63 5.82 3.37 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العربية للصناعات الهندسية 5.48 5.41 1.28 المنصورة للدواجن 1.734 1.713 1.21 العربية للمحابس 2.59 2.56 1.16 القاهرة للإسكان والتعمير 43.53 43.29 0.55 السويدي إليكتريك 8 7.97 0.38

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة تصعد 0.3% بداية التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.