التضخم في تركيا يرتفع إلى 19.58% خلال سبتمبر

وكالات _ أظهرت بيانات اليوم ارتفاع التضخم في تركيا أقل بقليل من المتوقع إلى 19.58% على أساس سنوي في سبتمبر وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019 مما يكبد العوائد الحقيقية المزيد من الخسائر بعد أن خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة إلى 18%.

وعلى أساس شهري قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.25% مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته عند 1.35% و 19.7% سنويا. وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 1.55% على أساس شهري في سبتمبر مسجلا ارتفاعا سنويا 43.96%. وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في سبتمبر.

وكان التضخم السنوي قد ارتفع بالفعل لأكثر من سعر الفائدة الذي كان يبلغ 19.25% في أغسطس قبل الخفض وكان قد بلغ 18.95% في يوليو.

والمستهدف الرسمي للتضخم هو 5%. وتراجعت الليرة التركية 0.2% بعد صدور البيانات لتلامس مستوى 8.880 للدولار.