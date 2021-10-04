- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن البنك المركزي المصري المصري، عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة بمصر، يوم الخميس القادم الموافق 7 أكتوبر الجاري، بمناسبة عيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر.
وذكر البنك المركزي المصري، في بيان قبل قليل، أن وحدات القطاع المصرفي المصري تستأنف عملها صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركزي المصري: الخميس القادم إجازة بالبنوك بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.