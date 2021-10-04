المركزي المصري: الخميس القادم إجازة بالبنوك بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

أعلن البنك المركزي المصري المصري، عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة بمصر، يوم الخميس القادم الموافق 7 أكتوبر الجاري، بمناسبة عيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر.

وذكر البنك المركزي المصري، في بيان قبل قليل، أن وحدات القطاع المصرفي المصري تستأنف عملها صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021.