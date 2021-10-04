أطلس للاستثمار تقرر طرح شركة سيوة للتنمية الزراعية في بورصة الأسواق الصغيرة والمتوسطة

رنا ممدوح _ قررت الجمعية العامة العادية لشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية المنعقدة بتاريخ الأمس، الموافقة على طرح شركة أطلس سيوة للتنمية الزراعية في بورصة الأسواق الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية قررت تخصيص نسبة 35% من أسهم شركة اطلس سيوة للتنمية الزراعية للطرح من الأسهم المملوطة لشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية كحد أقصى وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وفوضت العمومية في تحديد قيمة ونسبة الطرح واتخاذ اللازم بعد الانتهاء من إعداد الدراسة المالية من المستشار المالي المستقل المتعاقد معه من خلال شركة اطلس للتنمية الزراعية ووفقا لما يتم الانتهاء إليه بعد جميع الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية والتعديل في حالة وجوب ذلك طبقا لمراجعة الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية، الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المعنية.