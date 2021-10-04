معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر

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_ أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر وبلغت أدنى مستوياتها منذ أبريل وسط توقعات اقتصادية باهتة.
وهبط مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 16.9 من 19.6 في سبتمبر. وكان مسح أجرته قد أشار إلى قراءة 18.6 في أكتوبر .
وهبط مؤشر للأوضاع الراهنة إلى 26.3 من 30.8. وهبط مؤشر للتوقعات إلى 8.0 من 9.0، منخفضا للشهر الخامس على التوالي ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو 2020.
وقال باتريك هاسي مدير سنتكس “عملية الانتعاش الاقتصادي ما زالت تتعثر… بالتالي فإن الاستمرار في فقد الزخم لا يبشر بأي انتعاش في الخريف”.
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