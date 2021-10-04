سوق السيارات المصري يتجاهل التراجع العالمي وينمو 18% خلال أغسطس

شاهندة إبراهيم – واصلت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات المصري النمو، محققة نسبة مثلت نحو 17.9% إلى 24 ألف و495 وحدة، خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 20 ألف و770 مركبة مبيعة في نفس الشهر من العام الماضي.

وجنت سيارات الركوب النصيب الأكبر من ثمار النمو إذ باعت 18 ألف و308 وحدات، مقارنة مع 15.929 ألف و929 سيارة، بارتفاع وصل إلى 14.9%، وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وحققت أيضا الشحنات أداء متنامي على أساس شهري، لتنجح في بيع 4 آلاف و420 عربة، بدلا من 3 آلاف و213 شاحنة، مستحوذة على نسبة نمو لامست 32%.

كما نمت مبيعات الأتوبيسات بنحو 19.6%، بعد أن تمكنت من بيع وتسويق 1.947 مركبة، مقارنة مع ما تم بيعه في الشهر المماثل من العام الماضي 1.628 أتوبيس.