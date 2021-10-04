الرقابة المالية ترفض مبررات تجزئة القيمة الأسمية لسهم الأولى للاستثمار

رنا ممدوح _ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم قبول إجراء تجزئة القيمة الأسمية لسهم شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

وقالت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، إن قرارها جاء بعد مطالعة مبررات التجزئة المقدمة من الشركة، وفي ضوء الدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالرقابة المالية.

وأشارت إلى أن شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية تقدمت بطلب إلى الرقابة المالية نهاية سبتمبر الماضي، إعمالا لحكم المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 28 لسنة 2021، وماتضمنه قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 28 سبتمبر الماضي بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 1 جنيه للسهم إلى 0.1 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 68.750 مليون سهم بدلا من 6.875 مليون سهم.