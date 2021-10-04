إيفرجراند بصدد بيع حصة بقيمة 5.1 مليار دولار لمجموعة هوبسن للتطوير

وكالات – قالت جلوبال تايمز،، إن هوبسن للتطوير هى المشتري لحصة 51% فى إحدى الشركات العقارية التابعة لمجموعة إيفرجراند بقيمة 5.1 مليار دولار وفق لما نقلته مصادر رفضت الافصاح عن هويتها.

وقالت مجموعة هوبسن إنها أوقفت التداول على أسهمها تمهيدا لإفصاح عن صفقة استحواذ على حصة أغلبية على شركة مقيدة فى بورصة هونج كونج واحتمالية تقديم عرض شراء إجباري.

وفى وقت مبكر من صباح اليوم، أوقفت بورصة هونج كونج التداول على أسهم إيفرجراند، ويحين اليوم استحقاق مدفوعات خارجية، وأمامها 5 أيام فترة سماح للتعامل مع المشكلات الإدارية.

وتؤثر أزمة إيفرجراند الصينية بقوة على الأسواق وشهية المخاطرة لدى المستثمرين إذ يتوقع البعض أنها شرارة لأزمة عالمية، ولكن تحركات الشركة لبيع حصص من أسهمها في شركات تابعة لها لسداد ديونها يهدىء قليلا من المخاو أوف.

وكانت إيفرجراند باعت حصة بقيمة 1.5 مليار دولار فى أحد البنوك الصينية لصالح شركة إدارة أصول مملوكة للحكومة.