ماروتا تتعاقد مع صبور للإشراف على تنفيذ مشروع ماسترو باستثمارات 800 مليون جنيه

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تعاقدت شركة ماروتا للتطوير العقاري، مع شركة صبور للاستشارات الهندسية لمراجعة التصميمات والإشراف على تنفيذ مشروع “ماسترو” التجاري الذي تقيمه الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، البالغة مساحته 5250 متر مربع، واستثماراته نحو 800 مليون جنيه.
ووفق بيان الشركة، وقع العقد من جانب شركة ماروتا مؤسسيها المستثمر السوري أيمن الغفير والمستثمر المصري طارق خليل ملاك، والمهندس عمر صبور نائب رئيس مجلس إدارة شركة صبور للاستشارات الهندسية.
وقال المهندس وليد سليم، رئيس القطاع الهندسي بالشركة، إن اختيار شركة صبور للاستشارات الهندسية كأحد أهم الشركات الاستشارية فى مصر والمنطقة العربية، وتمتلك خبرة واسعة وكفاءة يشهد بها الجميع للإشراف على تنفيذ المشروع، ويأتي ذلك ضمن خطط الشركة للتعاقد مع عدد من الشركاء أصحاب الخبرة بالسوق المصري، للتوافق مع استراتيجية الشركة للتوسع بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقديم منتجات عقارية بأعلى جودة.
وأشار إلى أن المشروع نتاج تعاون كبرى المكاتب الاستشارية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط مثل المصمم رائف فهمي والمكتب الاستشاري المشرف على التنفيذ مكتب الاستشاري حسين صبور.
وأوضح أن العاصمة الإدارية تشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة، وتلقى إقبالا كبيرا من العملاء والمستثمرين فى ظل اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بالمشروع.
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