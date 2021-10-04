المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد إلى 10427 نقطة وسهم CIB يقفز 1.44%

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.59%، ليتداول عند مستوى 10427 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.44%، وأغلق عند مستوى 42.4 جنيه. وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.15% و 0.05% على الترتيب. وسجلت أحجام التداولات 962.968 مليون جنيه، على 196 شركة من خلال 33.693 ألف عملية. وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 75 شركة مقابل ارتفاع 50 بينما لم تتغير أسعار 71. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 85.326 مليون جنيه، منها 76.113 مليون جنيه للأفراد، و9.212 مليون جنيه للمؤسسات. وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 12.821 مليون جنيه، منها 10.485 مليون جنيه للمؤسسات، و2.336 مليون جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 98.148 مليون جنيه، منها 78.573 مليون جنيه للأفراد، و19.574 مليون جنيه للمؤسسات. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر 0.779 0.881 13.09 روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك 8.14 9.17 12.65 المتحدة للإسكان والتعمير 5.03 5.51 9.54 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 30.99 32.74 5.65 بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 5.63 5.91 4.97 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % شركة النصر للأعمال المدنية 36.8 34.65 5.84 الالومنيوم العربية 37.26 35.1 5.80 دلتا للطباعة والتغليف 25.43 24 5.62 الشمس للإسكان والتعمير 13.16 12.48 5.17 مصر بني سويف للاسمنت 29.53 28.04 5.05

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