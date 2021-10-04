أسماك ترفع حصتها في بورتو جروب إلى 18.17%

رنا ممدوح _ رفعت شركة أسماك حصتها في رأسمال مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب، لتصبح 18.17% بدلا من 17.47%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أسماك قامت بشراء 8.2 مليون سهم مقابل 4.926 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 0.599 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات بدور منفذ الصفقة. وسجلت حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 8.46% لدى المساهم عبد السلام مسعود عبد الكريم. وفي نهاية سبتمبر الماضي، أعلنت مجموعة بورتو جروب أن شركة اسماك تعتزم الاستحواذ على نسبة تتجاوز 25% وحتى أقل من ثلث رأسمال المجموعة، وحددت أسماك وسيلة الاستحواذ عن طريق شراء أسهم بورتو القابضة من السوق المفتوح مع الالتزام بالإفصاحات المطلوبة من الجهات الرقابية، وقد يتطلب الأمر تقديم عرض شراء إجباري في حالة تجاوز ثلث رأسمال الشركة المستهدفة.

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