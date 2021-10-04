تارجيت للاستثمار ترفع حصتها في رأسمال المجموعة المصرية العقارية إلى 7.4%

رنا ممدوح _ رفعت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، حصتها في رأسمال المجموعة المصرية العقارية لتصبح 7.3998% بدلا من 2.2645%.

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار قامت بشراء 20.541 مليون سهم مقابل 120.731 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 5.8758 جنيه للسهم الواحد، وقام كلا من بلتون لتداول الأوراق المالية، وهيرميس لتداول الأوراق المالية، وبلوم لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي :

– علي محجوب 3.873%

– عبد اللطيف محجوب 0.39%