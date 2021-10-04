التجاري وفا مصر يحقق أرباحا 220 مليون جنيه في النصف الأول

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إسلام فضل _ ارتفعت أرباح التجاري وفا بنك مصر، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 65%، على أساس سنوي، وفقًا لبيان صادر عن البنك اليوم الاثنين.
وأظهرت البيانات المالية للبنك، تحقيق صافي ربع بعد الضرائب خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 220.8 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 133.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل صافي الدخل من العائد زيادة خلال نفس الفترة بنسبة 7.4%، كما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نموا بنسبة 13.4%، وسجل صافي دخل المتاجرة زيادة 16.3%.
وأشار البنك إلى ارتفاع ودائع العملاء خلال النصف الأول من 2021 إلى 35.3 مليار جنيه، لتسجل بذلك نسبة زيادة بلغت 14.2% عن الأرصدة في نهاية عام 2022، مدعومًا بزيادة قدرها 19.45% من إجمالي أرصدرة ودائع تحت الطلب وزيادة قدرها 18.6% في إجمالي أرصدة شهادات الادخار.
وسجل إجمالي القروض وتسهيلات العملاء ارتفاعًا نسبته 0.3% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 23.1 مليار جنيه، على أساس سنوي.
وبحسب البيان نجحت الإدارة فى تسجيل نسبة نمو بلغت 8.4 % فى إجمالي الأصول لتصل إلى 44.1 مليار جنيه في 30 يونيو 2021، مقابل 40.6 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2020.
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