البورصة تمنح 9 شركات مقيدة مهلة 15 يوما لموافاتها بالقوائم المالية السنوية

رنا ممدوح _ قررت لجنة القيدة بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم منح 9 شركات مهلة إضافية 15 يوما لموافاتها بالقوائم المالية السنوية.

وأوضحت أن ذلك يأتي طبقا للمادة 46 من قواعد القيد وفى ضوء المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على أن يتم إعادة عرض موقف الشركة في حالة عدم الالتزام على لجنة القيد لإعمال شئونها.

وبحسب إعلان البورصة، الشركات المخاطبة هم، الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، مصر الجديدة للاسكان والتعمير، العامة للصوامع والتخزين، العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير، العربية لاستصلاح الاراضي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الشرقية – ايسترن كومباني، البويات والصناعات الكيماوية – باكين، الحديد والصلب المصرية