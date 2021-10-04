إياتا: خسائر شركات الطيران جراء كورونا في 2021 بلغت أكثر من 51 مليار دولار

فرانس برس _ قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” أن خسائر شركات الطيران ستبلغ 51.8 مليار دولار في 2021 مع استمرار النتائج السلبية في 2022

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