عاجل.. احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 40.825 مليار دولار

دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، اليوم، عن ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.825 مليار دولار بنهاية سبتمبر المنصرم.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 153 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ في نهاية أغسطس الماضي نحو 40.672 مليار دولار.

ويشهد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زيادة تدريجية مطردة منذ شهر يونيو 2020، بعد انخفاض أرصدته لحوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.